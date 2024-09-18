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18 сентября, 15:05

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Бразилии

Путин обсудил с президентом Бразилии развитие двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которого стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух стран и урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнёрства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Путин выразил готовность оказать содействие в борьбе с последствиями природных пожаров в Бразилии. Также в ходе разговора лидеры затронули ряд тем международной повестки дня. Глава государства поблагодарил бразильских партнёров за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС, а также проинформировал о ходе подготовки саммита объединения, который пройдёт в Казани в октябре. Стороны договорились о продолжении совместной работы по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС и выразили готовность к углублению координации в «Группе двадцати», где Бразилия в 2024 году является председателем. Вместе с тем Путин и Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов.

Ранее сообщалось, что Путин пока не принимал решения о поездке на саммит G20 в Бразилию. Мероприятие «Группы двадцати» пройдёт в Рио-де-Жанейро в ноябре текущего года.

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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Демьянова
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