В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, в ходе которого стороны обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства двух стран и урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин выразил готовность оказать содействие в борьбе с последствиями природных пожаров в Бразилии. Также в ходе разговора лидеры затронули ряд тем международной повестки дня. Глава государства поблагодарил бразильских партнёров за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС, а также проинформировал о ходе подготовки саммита объединения, который пройдёт в Казани в октябре. Стороны договорились о продолжении совместной работы по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС и выразили готовность к углублению координации в «Группе двадцати», где Бразилия в 2024 году является председателем. Вместе с тем Путин и Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов.