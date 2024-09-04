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4 сентября, 03:50

Путин пока не принимал решения о поездке на саммит G20 в Бразилию

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о поездке в Бразилию на саммит G20, который состоится в ноябре. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Россия продолжает работу в рамках двадцатки, наш шерпа (Светлана Лукаш — Прим. Life.ru) работает активно с коллегами, отстаивает интересы. Но президент пока решение не принимал», — ответил представитель Кремля в ходе брифинга.

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В июле текущего года представитель МИД Бразилии говорил, что правительство страны вскоре направит приглашения главам государств для участия в саммите "Большой двадцатки". В числе получателей и президент России Владимир Путин.

Александр Юнашев
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