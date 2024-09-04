Путин пока не принимал решения о поездке на саммит G20 в Бразилию
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пока не принял решение о поездке в Бразилию на саммит G20, который состоится в ноябре. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Россия продолжает работу в рамках двадцатки, наш шерпа (Светлана Лукаш — Прим. Life.ru) работает активно с коллегами, отстаивает интересы. Но президент пока решение не принимал», — ответил представитель Кремля в ходе брифинга.
В июле текущего года представитель МИД Бразилии говорил, что правительство страны вскоре направит приглашения главам государств для участия в саммите "Большой двадцатки". В числе получателей и президент России Владимир Путин.