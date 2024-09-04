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4 сентября, 03:38

Песков: Ордер МУС не помешает России развивать отношения с партнёрами

Международный уголовный суд (МУС) не может стать ограничителем в развитии отношений России с заинтересованными партнёрами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого мы не признаём, она не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнёрами, которые заинтересованы в отношениях и осуществлении международных контактов. Это однозначно», — сказал Песков в ходе брифинга.

Москва будет стремиться в реализации планов по развитию отношений с заинтересованными сторонами.

«‎Монголы послали МУС»: Медведев подлил масла в огонь после истерики ЕС и Киева из-за Путина в Улан-Баторе
«‎Монголы послали МУС»: Медведев подлил масла в огонь после истерики ЕС и Киева из-за Путина в Улан-Баторе

Напомним, президент России Владимир Путин побывал в Монголии с официальным визитом. Улан-Батор отказался арестовывать политика по ордеру, выданному МУС. В столице российского лидера встретили монгольский президент, всадники и оркестр. Среди недовольных моментально возникла Украина, пригрозившая «последствиями» и ЕС, расстроившийся из-за того, что их бумажку с подписью из МУС ни во что не поставили.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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