Песков: Ордер МУС не помешает России развивать отношения с партнёрами
Международный уголовный суд (МУС) не может стать ограничителем в развитии отношений России с заинтересованными партнёрами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого мы не признаём, она не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнёрами, которые заинтересованы в отношениях и осуществлении международных контактов. Это однозначно», — сказал Песков в ходе брифинга.
Москва будет стремиться в реализации планов по развитию отношений с заинтересованными сторонами.
Напомним, президент России Владимир Путин побывал в Монголии с официальным визитом. Улан-Батор отказался арестовывать политика по ордеру, выданному МУС. В столице российского лидера встретили монгольский президент, всадники и оркестр. Среди недовольных моментально возникла Украина, пригрозившая «последствиями» и ЕС, расстроившийся из-за того, что их бумажку с подписью из МУС ни во что не поставили.