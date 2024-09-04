Песков: Ордер МУС не помешает России развивать отношения с партнёрами

«Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого мы не признаём, она не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнёрами, которые заинтересованы в отношениях и осуществлении международных контактов. Это однозначно», — сказал Песков в ходе брифинга.