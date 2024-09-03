«‎Монголы послали МУС»: Медведев подлил масла в огонь после истерики ЕС и Киева из-за Путина в Улан-Баторе

Руководству Международного уголовного суда стоит опасаться, что кто-то сумасбродный решит исполнить выданный ими ордер на арест президента России Владимира Путина. В таком случае МУС будут ждать последствия, с которыми он столкнуться не готов. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он упомянул, что ЕС выразил свою обеспокоенность тем, что Монголия принимает у себя Владимира Путина, поскольку МУС, между прочим, выдал ордер на его арест.

«Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», — отметил политик.

По словам Медведа, бояться им следует как раз того, что кто-то из «безумцев» попытается таки арестовать Путина по ордеру МУС.