«Монголы послали МУС»: Медведев подлил масла в огонь после истерики ЕС и Киева из-за Путина в Улан-Баторе
Медведев заявил, что МУС стоит бояться исполнения кем-то ордера на арест Путина
Путина принимают в Улан-Баторе. Фото © Life.ru
Руководству Международного уголовного суда стоит опасаться, что кто-то сумасбродный решит исполнить выданный ими ордер на арест президента России Владимира Путина. В таком случае МУС будут ждать последствия, с которыми он столкнуться не готов. Об этом в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он упомянул, что ЕС выразил свою обеспокоенность тем, что Монголия принимает у себя Владимира Путина, поскольку МУС, между прочим, выдал ордер на его арест.
«Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», — отметил политик.
По словам Медведа, бояться им следует как раз того, что кто-то из «безумцев» попытается таки арестовать Путина по ордеру МУС.
«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говённой бумажки», — считает он.
Ранее Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Несмотря на существующий «великий и ужасный» ордер МУС на арест российского лидера, в столице его встретили монгольский президент, всадники и оркестр, поскольку арестовывать его, разумеется, никто не собирался, что заблаговременно подчеркнули в Улан-Баторе. Среди недовольных моментально возникла Украина, пригрозившая «последствиями» и ЕС, расстроившийся из-за того, что их бумажку с подписью из МУС ни во что не поставили.