Лаврову преподнесли в подарок футболку с автографом любимого игрока «Реала»

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра во время переговоров преподнёс российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с автографом игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Презент был передан во время встречи в Эр-Рияде.

«Да, он один из моих любимых», — сказал Лавров и с улыбкой принял подарок.

Дело в том, что Лавров является поклонником футбола. В России его любимый клуб — «Спартак», за который он начал болеть в ещё детстве, когда жил недалеко от стадиона команды в Ногинске.