Лаврову преподнесли в подарок футболку с автографом любимого игрока «Реала»
Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с подписью игрока «Реала» Жуниора
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра во время переговоров преподнёс российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с автографом игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Презент был передан во время встречи в Эр-Рияде.
«Да, он один из моих любимых», — сказал Лавров и с улыбкой принял подарок.
Дело в том, что Лавров является поклонником футбола. В России его любимый клуб — «Спартак», за который он начал болеть в ещё детстве, когда жил недалеко от стадиона команды в Ногинске.
Ранее Life.ru сообщал, что Лавров встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В тот раз российский главный российский дипломат остался без подарка, зато он принял участие в заседании стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Telegram / МИД России