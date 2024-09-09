ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 15:41

Лаврову преподнесли в подарок футболку с автографом любимого игрока «Реала»

Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с подписью игрока «Реала» Жуниора

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра во время переговоров преподнёс российскому коллеге Сергею Лаврову футболку с автографом игрока национальной сборной и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Презент был передан во время встречи в Эр-Рияде.

«Да, он один из моих любимых», — сказал Лавров и с улыбкой принял подарок.

Дело в том, что Лавров является поклонником футбола. В России его любимый клуб — «Спартак», за который он начал болеть в ещё детстве, когда жил недалеко от стадиона команды в Ногинске.

Лавров: Агония киевского режима очевидна на фоне атаки ВСУ на Курскую область
Лавров: Агония киевского режима очевидна на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В тот раз российский главный российский дипломат остался без подарка, зато он принял участие в заседании стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Обложка ©

Telegram / МИД России

Александра Мышляева
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров