Тест: Выберите позу, в которой спите, а мы скажем, что это значит
Во время сна тело может раскрыть то, в чём вы никогда не признаетесь, когда бодрствуете. Давайте расшифруем ночные секреты вашего подсознания!
То, как человек лежит в постели, на самом деле может быть окном в его подсознание. Сворачиваетесь ли вы в клубок, как кошка, или разваливаетесь, будто король этого мира, — любимая поза для сна рассказывает о человеке больше, чем его личный дневник. Давайте узнаем, что ночные привычки тела могут поведать о психоэмоциональном состоянии своего хозяина!
Не только любимая поза во время сна, но и многие другие предпочтения могут многое рассказать о ваших внутренних качествах. Например, этот психологический тест раскроет самые потаённые страхи; всё, что нужно сделать, — выбрать более привлекательное, на ваш взгляд, лицо. А вот определить тип отношений, оказывается, ещё проще: кармические или по судьбе — просто взгляните на дату рождения.
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