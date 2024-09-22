Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 12:00

Тест: Выберите позу, в которой спите, а мы скажем, что это значит

Во время сна тело может раскрыть то, в чём вы никогда не признаетесь, когда бодрствуете. Давайте расшифруем ночные секреты вашего подсознания!

То, как человек лежит в постели, на самом деле может быть окном в его подсознание. Сворачиваетесь ли вы в клубок, как кошка, или разваливаетесь, будто король этого мира, — любимая поза для сна рассказывает о человеке больше, чем его личный дневник. Давайте узнаем, что ночные привычки тела могут поведать о психоэмоциональном состоянии своего хозяина!

Не только любимая поза во время сна, но и многие другие предпочтения могут многое рассказать о ваших внутренних качествах. Например, этот психологический тест раскроет самые потаённые страхи; всё, что нужно сделать, — выбрать более привлекательное, на ваш взгляд, лицо. А вот определить тип отношений, оказывается, ещё проще: кармические или по судьбе — просто взгляните на дату рождения.

Тест: Что-то сладкое, острое или на любителя — какова на вкус ваша душа?
Тест: Что-то сладкое, острое или на любителя — какова на вкус ваша душа?
Обложка ©

Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Василиса Тихонова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров