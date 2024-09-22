Тест: Выберите позу, в которой спите, а мы скажем, что это значит

То, как человек лежит в постели, на самом деле может быть окном в его подсознание. Сворачиваетесь ли вы в клубок, как кошка, или разваливаетесь, будто король этого мира, — любимая поза для сна рассказывает о человеке больше, чем его личный дневник. Давайте узнаем, что ночные привычки тела могут поведать о психоэмоциональном состоянии своего хозяина!