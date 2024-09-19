Кармические или по судьбе: Как по дате рождения определить тип ваших отношений

Задумывались ли вы, почему одни отношения кажутся предопределёнными, а другие — загадочно повторяющимися? Порой это бывает из-за того, что два человека застряли в векторных отношениях. Проверить свою совместимость в паре можно через числа. Нумерология — древнее искусство, помогающее расшифровать тайны наших связей. Давайте разберёмся, как по дате рождения понять, кармические у вас отношения или они по судьбе.

Шаг 1: Как по дате рождения рассчитать совместимость в любви

Как понять, кармические ли у вас отношения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Начнём с простой арифметики. Возьмём вашу дату рождения и дату партнёра.

Складываем цифры дня, месяца и года рождения — вас и второй половинки отдельно. Если число в итоге получается меньше 22, оставляем его как есть. Если больше — складываем цифры ещё раз. Затем складываем оба результата, пока не получится однозначное число.

Звучит сложно, поэтому давайте на конкретном примере

Условно, ваша дата рождения: 12 августа 1990 года. Складываем: 12 + 8 + (1+9+9+0=19) = 39. Поскольку 39 больше 22, продолжаем: 3 + 9 = 12. Для вашего партнёра: 17 сентября 2001 года (Спокойно! Ему уже 23 года, всё законно!). Складываем: 17 + 9 + (2+0+0+1=3) = 29 (больше 22, значит, снова складываем числа) → 2 + 9 = 11. Теперь складываем оба результата, пока не получим однозначное число: 12 + 11 = 23 → 2 + 3 = 5.

Шаг 2: Что означают полученные числа

Как по дате рождения определить судьбу отношений. Фото © Freepik / prostooleh

1, 2, 9 — это числа, указывающие отношения по судьбе. Ваши пути сошлись не случайно, такой союз помогает гармонично развиваться, поддерживать друг друга и расти вместе. Вы словно две половинки одного целого, которые вместе проходят жизненный путь.

Числа от 3 до 8 — это кармические отношения. Они указывают на наличие незаконченных дел из прошлых жизней, которые необходимо разрешить. Такая любовная связь может быть наполнена вызовами и сложностями. Однако цель кармических отношений — помочь проработать старые конфликты, научиться важным урокам и духовно развиваться. Теперь вы знаете, какого рода связь между вами и вашим партнёром. Но для чего всё это нужно?

Что такое кармические отношения?

Узнайте, кармические у вас отношения или по судьбе. Фото © Freepik

Кармические отношения — это связи, которые тянутся из прошлых жизней. В таких парах часто возникают повторяющиеся конфликты, как будто вы «отрабатываете» старые долги. Такие отношения могут быть эмоционально насыщенными и даже изматывающими, однако их цель — ваш духовный рост. Пройдя через испытания вместе, вы становитесь сильнее и мудрее.

Что такое отношения по судьбе?

Отношения по судьбе — это гармоничные и естественные связи, в которых партнёры чувствуют себя на одной волне. Такая любовная связь не требует серьёзных усилий для поддержания: она строится на взаимопонимании, доверии и поддержке. Отношения по судьбе помогают достигать целей и находить счастье вместе. Если ваше число оказалось среди 1, 2 или 9 — значит, вы встретили свою «половинку», и ваши отношения направлены на рост и счастье.

Как числа определяют судьбу ваших отношений. Фото © Freepik