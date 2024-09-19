Выиграли генетическую лотерею: 7 детей звёзд, которым красота перешла по наследству

В Голливуде есть множество красивых знаменитостей, вот только привлекательность некоторых из них — дело рук пластических хирургов и косметологов. Когда у селебрити появляются дети, сразу становится понятно, у кого красота заложена на генетическом уровне. Конечно, бывает, что даже у симпатичных родителей рождаются не самые привлекательные дети, однако это скорее исключение из правила. В этой статье Life.ru расскажет о семи звёздных детях, которым невероятно повезло унаследовать внешность родителей.

Кайя и Пресли Гербер

Кайя и Пресли Гербер: Как сейчас выглядят дети Синди Кроуфорд. Фото © GettyImages / Kevork Djansezian

Кайя и Пресли — дети Рэнди Гербера и Синди Кроуфорд. Известнейшая модель 90-х годов передала наследникам лучшие черты внешности, поэтому их родство видно невооружённым взглядом. Эксперты моды говорят, что Кайя — точная копия матери не только внешне, но и в профессиональном плане. Брат с сестрой начали осваивать модельный бизнес с детства, но особенно активно стали принимать участие в съёмках и показах уже в подростковом возрасте. За Герберами охотятся почти все мировые бренды, ведь они обладают невероятной красотой и харизмой, благодаря чему от них невозможно оторвать взгляд. Кстати, фирменная родинка Синди досталась сыну.

Лени Клум

Дочь Хайди Клум Лени покоряет модельный бизнес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leniklum

Лени Клум — дочка Хайди Клум. Сейчас девушке 20 лет, но она уже вовсю покоряет мировые подиумы и красуется на обложках лучших журналов. Девушка унаследовала от матери невероятную красоту и харизму, но стоит отметить, что черты лица Лени чуть мягче, чем у известной модели, благодаря чему наследница выглядит очень милой. Помимо красивого лица у девушки прекрасная утончённая фигура — то, что нужно для мира высокой моды! Уверены, что Лени Клум ждёт большое будущее и она точно не будет хуже знаменитой мамы.

Дилан Джаггер Ли

Младший сын Памелы Андерсон Дилан увлекается музыкой и модой. Фото © VK / Midnight Kids

Сын Памелы Андерсон Дилан Джаггер Ли унаследовал от матери привлекательную внешность. От отца рок-музыканта молодому человеку досталась любовь к музыке. Сейчас Дилан ведёт размеренный образ жизни, занимается спортом, участвует в модных съёмках и не оставляет мечты о музыкальной карьере. Также наследник секс-бомбы уже успел открыть собственный бренд одежды. Отношения у Дилана и Памелы, судя по их социальным сетям, прекрасные. Интересно, повторит ли сын успех матери или останется в тени звёздного имени?

Дева Кассель

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя: Дева Кассель покоряет мир высокой моды. Фото © kino-teatr

Дева Кассель точно выиграла генетическую лотерею, ведь её мама — сама Моника Беллуччи! Конечно, девушке повезло и с отцом — Венсаном Касселем, от которого она унаследовала харизму и обаяние. Дева Кассель всецело увлечена модельным бизнесом. Каждый год её лицо украшает рекламные кампании известных мировых брендов. Кажется, она хочет превзойти звёздных родителей и доказать, что генетика — ещё не залог успеха. Несмотря на достижения, модные эксперты часто говорят, что Деве не хватает эмоциональности и лёгкости, но, возможно, с возрастом она научится снимать маску ледяной принцессы.

Бруклин Бекхэм

Бруклин Бекхэм унаследовал от родителей хороший вкус и красивые черты лица. Фото © Kinopoisk

Всем известно, что семья Бекхэмов славится утончённым вкусом и стильным гардеробом. Виктория Бекхэм позаботилась о том, чтобы её муж всегда выглядел модно и красиво, а после привила хороший вкус и детям. Бруклин, старший сын звёздной пары, унаследовал от родителей не только привлекательную внешность, но и любовь к моде, поэтому многие бренды хотят с ним посотрудничать, ведь Бекхэм — показатель стиля.

Шайло Джоли-Питт

Шайло Джоли-Питт в 2024 году: Как изменилась дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото © VK / Шайло Джоли-Питт / Shiloh Jolie-Pitt

Дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта, одной из самых красивых пар в мире, Шайло родилась с ангельской внешностью. Она стала маленькой копией Анджелины с «нотками» Брэда. Поклонники мечтают увидеть девушку в кино или на обложках модных журналов, но, кажется, Шайло не собирается идти по стопам родителей или покорять модельный бизнес. Сейчас звёздная наследница всерьёз увлеклась танцами и активно тренируется. Знаменитые родители стараются не вмешиваться в жизнь дочери и не указывать, что и как ей делать, поэтому с юных лет Шайло Джоли-Питт принимает важные решения практически самостоятельно.

Патрик Шварценеггер

Старший сын Арнольда Шварценеггера обиделся на отца за то, что тот изменил его матери. © Kinopoisk

Патрик Шварценеггер — старший сын Арнольда Шварценеггера — может похвастаться не только красивым лицом и атлетическим телосложением, но и незаурядным умом. В 15 лет Патрик (конечно же, с помощью родителей) открыл собственную компанию по производству одежды для молодых парней. Сейчас звёздный наследник часто снимается для известных брендов и активно покоряет мир моды. После того как Патрик узнал об измене отца, он решил сменить фамилию во всех социальных сетях на фамилию матери.