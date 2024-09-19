«Оказались на лесной поляне»: «Прокурор» в суде по иску Мизулиной рассказал свой сон о Лебедеве и Дуде*

Неизвестный в камуфляже и чёрных перчатках ворвался на заседание по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву. Мужчина заявил, что он прокурор, и начал рассказывать свой сон, который якобы раскрывает смысл скандального интервью, пишет SHOT.

Сон «прокурора», ворвавшегося на заседание. Видео © SHOT

Сомнабулический сюр произошёл в Лефортовском суде Москвы. Во время заседания по иску Мизулиной о защите чести и достоинства влетел мужик, заявивший, что он якобы прокурор, и принялся зачитывать свой сон, требуя приобщить его к материалам дела.

Мужчина рассказал, почему ворвался на заседание. Видео © SHOT

Коротко, что приснилось неизвестному: Лебедев собрал на лесной полянке адвоката Ахильгова, Дудя*, Мизулину и предложил всем поучаствовать в «лукавстве». Все наслаждались тёплой погодой, а левый мизинец ноги Лебедева прикрыл дубовый листок. Лебедев заявил, что обстановка в стране неспокойная и ему надо бы сменить фамилию. И своей жене заодно. А потом косвенно упомянуть новое ФИО в интервью у Дудя*, покритиковать деятельность Лиги Безопасного интернета. Мизулина в треш-сне «прокурора» идею поддержала, заявив, что она и Лига подадут на Ледебева, потребовав с него 10 млн долларов, которые пожертвуют на СВО.

Мужчина кричал, перебивал судью и признался, что тоже здесь никого не знает — ни сторону защиты, ни истца. Когда закончил — выбежал из здания суда. Сказал нашему корреспонденту, что моральные качества не позволили обойти эту ситуацию стороной.

Напомним, что Екатерина Мизулина подала иск на дизайнера Лебедева и журналиста Дудя*. Иск о защите чести и достоинства был создан после того, как в интервью Лебедев негативно высказался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Экспертиза установила, что слова Лебедева о Мизулиной являются частным мнением.