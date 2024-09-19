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19 сентября, 13:31

«Оказались на лесной поляне»: «Прокурор» в суде по иску Мизулиной рассказал свой сон о Лебедеве и Дуде*

SHOT: Неизвестный ворвался заседание по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву

Неизвестный в камуфляже и чёрных перчатках ворвался на заседание по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву. Мужчина заявил, что он прокурор, и начал рассказывать свой сон, который якобы раскрывает смысл скандального интервью, пишет SHOT.

Сон «прокурора», ворвавшегося на заседание. Видео © SHOT

Сомнабулический сюр произошёл в Лефортовском суде Москвы. Во время заседания по иску Мизулиной о защите чести и достоинства влетел мужик, заявивший, что он якобы прокурор, и принялся зачитывать свой сон, требуя приобщить его к материалам дела.

Мужчина рассказал, почему ворвался на заседание. Видео © SHOT

Коротко, что приснилось неизвестному: Лебедев собрал на лесной полянке адвоката Ахильгова, Дудя*, Мизулину и предложил всем поучаствовать в «лукавстве». Все наслаждались тёплой погодой, а левый мизинец ноги Лебедева прикрыл дубовый листок. Лебедев заявил, что обстановка в стране неспокойная и ему надо бы сменить фамилию. И своей жене заодно. А потом косвенно упомянуть новое ФИО в интервью у Дудя*, покритиковать деятельность Лиги Безопасного интернета. Мизулина в треш-сне «прокурора» идею поддержала, заявив, что она и Лига подадут на Ледебева, потребовав с него 10 млн долларов, которые пожертвуют на СВО.

Мужчина кричал, перебивал судью и признался, что тоже здесь никого не знает — ни сторону защиты, ни истца. Когда закончил — выбежал из здания суда. Сказал нашему корреспонденту, что моральные качества не позволили обойти эту ситуацию стороной.

Мизулина не приняла извинения Лебедева
Мизулина не приняла извинения Лебедева

Напомним, что Екатерина Мизулина подала иск на дизайнера Лебедева и журналиста Дудя*. Иск о защите чести и достоинства был создан после того, как в интервью Лебедев негативно высказался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Экспертиза установила, что слова Лебедева о Мизулиной являются частным мнением.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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