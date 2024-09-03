Екатерина Мизулина подала в суд на Артемия Лебедева и Дудя*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала в суд на журналиста Юрия Дудя* и Артемия Лебедева в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю* и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Life.ru, в интервью блогеру Юрию Дудю* Лебедев негативно высказался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Он назвал её работу "инфотерроризмом". В ответ на это Мизулина собралась подать на дизайнера в суд. Позже Артемий Лебедев принялся перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.