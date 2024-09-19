Экспертиза установила, что слова Лебедева о Мизулиной являются частным мнением

Экспертиза по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к блогеру Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву установила, что слова последнего являются его частным мнением.

«Приобщаем заключение эксперта, который изучил эти спорные видеоматериалы и установил, что с одной стороны это негативные высказывания со стороны Лебедева, но они носят исключительно форму мнения, которое у нас не оспаривается. Поэтому мы настаиваем на том, что это были личные суждения моего доверителя, которые никак не относятся к утверждениям о фактах», — заявил представитель дизайнера Калой Ахильгов, попросив Лефортовский суд отказать в удовлетворении иска, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Напомним, что Екатерина Мизулина подала иск на дизайнера Лебедева и журналиста Дудя*. Иск о защите чести и достоинства был создан после того, как в интервью Лебедев негативно высказался о деятельности Лиги безопасного Интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Он назвал её работу «инфотерроризмом». Позже Артемий Лебедев попросил прощения, но Мизулина отвергла его извинения.