В чём виноваты жёны и как спасти даже самый безнадёжный брак: 5 цитат Дарьи Донцовой

Много лет Дарья Донцова радует своих читателей и выпускает интересные книги. Писательница известна своей эрудированностью и лёгким отношением к жизни. Её цитаты мотивируют и вдохновляют. Несмотря на то что Агриппина Аркадьевна (настоящее имя писательницы) была замужем три раза, она любит поговорить на тему любви и брака. В этой статье Life.ru расскажет о пяти цитатах Дарьи Донцовой о том, как спасти даже самый безнадёжный брак и стоит ли это делать.

Ссора с мужем — способ лучше его узнать

О чём говорят ссоры в браке и как их избежать. Фото © VK / Дарья Донцова

Писательница считает, что по-настоящему человек может показать свои плохие качества в гневе, когда он не контролирует себя и все маски слетают. «За пять минут скандала узнаёшь мужа лучше, чем за двадцать лет счастливого брака», — утверждает Донцова. Дело в том, что, когда человек злится, он показывает истинное лицо и то, на что способен. Именно в момент сильной ссоры можно понять, как на самом деле к вам относится партнёр и какой причины для него будет достаточно, чтобы сделать вам больно. Многие женщины ошибочно полагают, что, когда мужчина злится, он переполнен эмоциями, с которыми не может совладать. Но это не так. В этот момент он перестаёт играть и показывает своё истинное «я». Так что если ваш любимый человек позволяет себе во время ссоры лишнего, то об этом стоит всерьёз задуматься.

В чём виноваты жёны

«В момент бракосочетания невеста занимает всё сердце жениха, но спустя годы брака многие жёны меняют место обитания — переселяются в печень мужа», — пишет Донцова. Что имеет в виду писательница? А то, что многие женщины сами рушат своё счастье. Не секрет, что жёны любят контролировать супругов, но порой это переходит все мыслимые границы. Таким образом женщины добиваются того, что мужьям элементарно не хватает кислорода рядом с ними и они уже не могут беззаботно их любить, ведь теперь хочется просто сбежать.

Счастливый брак зависит от обоих супругов

Как спасти безнадёжный брак: советы Дарьи Донцовой. Фото © VK / Дарья Донцова

Не секрет, что над отношениями должны работать оба партнёра, ведь если одному это не нужно, то такой союз рано или поздно развалится. С браком дела обстоят куда серьёзнее, так как это определённая ответственность. Зачастую кто-то из супругов (а порой и оба) перестают удивлять, радовать и мотивировать друг друга. Писательница считает, что в браке нужно соблюсти гармонию и всегда отвечать партнёру взаимностью, иначе ему просто надоест стараться и он опустит руки. «На мой взгляд, брак — это парное катание. Если мужчина постоянно удовлетворяет женские капризы, получая в ответ лишь кислую мину, то такой союз никак нельзя назвать семьёй», — отмечает Дарья Донцова.

Не женитесь без любви

Многие люди вступают в брак не по зову сердца, а потому что «так надо». Но всегда важно подумать: а кому надо? Общество любит навязывать стереотипы о лучшем возрасте для женитьбы, о том, какой должен быть мужчина или женщина и, конечно же, когда заводить детей. Стоит понять одну простую вещь: семья — это ответственность. Поэтому вы должны не просто быть уверены в партнёре, вы должны любить его всей душой и желать провести остаток дней лишь с ним. Только в таком случае может получиться по-настоящему счастливый союз, который не обречёт вас на страдания. «Никогда не стоит спешить в загс, если мать говорит: «Сынок, все твои приятели давно завели семьи, тебе тоже пора жениться». Нет, не пора! Пора наступает тогда, когда ты встречаешь свою женщину», — заявляет писательница.

Ищите человека, который вас любит и поддерживает

Почему нельзя жениться без любви? Фото © VK / Дарья Донцова

«Очень опасно встретить женщину, которая вас понимает, во всём поддерживает и всегда любит. Такая встреча заканчивается женитьбой», — пишет Дарья Донцова. Вы когда-нибудь задумывались, зачем спасать брак, который разваливается? Порой проще отпустить человека и дать ему выбор. Возможно, он найдёт счастье в другом месте. Скорее всего, и вы тоже. Некоторые союзы заключаются слишком поспешно или же, как мы уже выяснили, под давлением общественного мнения. В таких случаях пары обречены. Конечно, супруги могут не разводиться, но при этом страдать. Если же человек подходит к браку, руководствуясь и сердцем, и умом, он способен найти того самого партнёра, которого по-настоящему любит, а главное — он способен распознать, взаимны эти чувства или нет.