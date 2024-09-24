Возвращение бывших и риск ошибок в любви: что знакам зодиака принесёт Венера в Скорпионе 23 сентября планета денег и любви вошла в самый опасный и мистический знак зодиака Скорпион. Рассказываем, чем для каждого обернётся такое сочетание планеты с зодиаком и как не наломать дров в отношениях. 24 сентября, 13:04 Какие беды всем знакам зодиака принесёт транзит Венеры в Скорпионе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

23 сентября наступил особенный период, когда Венера, планета любви и отношений, перешла в знак Скорпиона. Это зодиак страсти, интенсивности и глубоких эмоций. Поэтому всем представителям зодиакального круга стоит приготовиться к эмоциональным американским горкам, так как в этот период — с 23 сентября по 17 октября — чувства будут особенно яркими и выраженными.

Представьте себе вулкан эмоций, готовый извергнуться, и фейерверк чувств, озаряющий небо! Именно так можно описать время, когда Венера находится в знаке зодиака Скорпион. В это время чувства обостряются, любовь становится более страстной и глубокой, но также могут усилиться ревность и подозрения. Скорпион — знак зодиака крайностей, поэтому важно помнить, что страсть может проявляться как в прекрасных романтических моментах, так и в драматических сценах ревности.

Поэтому во время транзита Венеры через знак Скорпиона с 23 сентября по 17 октября важно проявлять осторожность, не поддаваться импульсивным поступкам и помнить, что всё хорошо в меру. Иначе яркие негативные эмоции, кризисы и трансформация взаимоотношений вам обеспечены.

Венера в знаке зодиака Скорпион: чем опасна

Транзит Венеры в Скорпионе до 17 октября: как подставит «ужаленная» планета любви. Фото © «Шедеврум»

Сочетание Венеры в знаке Скорпиона, несмотря на всю свою страстность и интенсивность, может таить в себе определённые опасности. Многие астрологи скажут, что транзит планеты любви в знаке зодиака Скорпион — это не приговор. Однако этот период таит опасности. Но и они могут быть преодолены, если человек будет осознавать свои слабые стороны и работать над развитием здоровых отношений. Итак, какие самые опасные моменты в отношениях может подарить Венера в Скорпионе.

1. Ревность и подозрительность. Скорпион — знак зодиака, известный склонностью к контролю. Планета Венера, отвечающая за любовь и отношения, усиливает эти качества, делая человека более чувствительным к любым признакам неверности или отстранённости партнёра. Это может привести к постоянным подозрениям, недоверию и негативным эмоциям, которые разрушают отношения.

2. Эмоциональная зависимость. Венера в Скорпионе может сделать человека чрезмерно привязанным к партнёру, зависимым от его внимания и любви. Такая подчинённость другой личности может привести к потере собственной идентичности и самодостаточности.

3. Сексуальная одержимость. Скорпион — знак зодиака, связанный с сексуальностью. Транзит Венеры в Скорпионе с 23 сентября до 17 октября может усилить сексуальное желание и привести к тому, что человек будет чрезмерно сосредоточен на физической стороне отношений, пренебрегая эмоциональной близостью. А это также лишний шаг в сторону измены.

Какие опасности таит период с 23 сентября по 17 октября, когда Венера будет в Скорпионе? Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

4. Драматизация отношений. Знак зодиака Скорпион, в котором планета любви остаётся до 17 октября, склонен к излишней драматичности и манипуляциям. Венера в этом знаке может усилить эти качества, делая отношения эмоционально напряжёнными.

5. Проблемы с доверием. Скорпион известен своей скрытностью и недоверием. Планета любви Венера в этом знаке зодиака запросто сделает человека более замкнутым и неохотно делящимся своими чувствами. Это может создать барьеры в отношениях и препятствовать их развитию.

Что нельзя делать в транзит Венеры в Скорпионе до 17 октября

Знак зодиака Скорпион: как он испортит планету любви Венеру во время транзита. Фото © «Шедеврум»

Чтобы не усугубить и так непростой период ревнивой Венеры в транзите со знаком зодиака Скорпион, важно стараться контролировать свои порывы и не поддаваться тёмной стороне. Что это значит? В первую очередь избегайте ревнивых мыслей и действий — до 17 октября не стоит слишком сильно контролировать партнёра, устраивать сцены ревности, подозрительности. Не поддавайтесь импульсам, особенно в вопросах любви и отношений, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Во время нахождения Венеры в знаке зодиака Скорпион повышается вероятность эмоциональной и любовной зависимости, поэтому с 23 сентября до 17 октября помните о собственной ценности и не теряйте индивидуальность, даже если человек очень нравится.

Используйте искренность, а не хитрости для выражения своих чувств. Есть шанс, что манипуляции выльются в разрыв отношений, скандал и даже исключение вас из жизни человека, кого вы хотели обманом влюбить или связать с собой. Также в транзит Венеры в Скорпионе лучше избегать скрытности в отношениях. Только открытость и честность помогут избежать недопонимания и ссор в непростой период, который продлится до 17 октября 2024 года.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на время транзита Венеры в Скорпионе

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака: чего не делать и что ждать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В период Венеры в Скорпионе, который продлится с 23 сентября до 17 октября, каждый знак зодиака может столкнуться с особенными нюансами в любви. В это непростое время астрологи просят обратить внимание на свои чувства, на потребности партнёра и на общение в отношениях.

Что ждёт огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец) в транзит Венеры в Скорпионе? Страсть и драйв в отношениях. Возможны неожиданные повороты событий — как положительные, так и отрицательные. Важно помнить о балансе: страсть — это хорошо, но не стоит забывать о рациональности.

К чему нужно готовиться земным знакам зодиака (Телец, Дева, Козерог), когда Венера будет в Скорпионе? Чувствительность, глубокие переживания. Возможны усиление привязанности к партнёру и риск эмоциональной зависимости. Важно не подавлять свои чувства, но и не нужно терять голову от страсти.

Каким знакам зодиака больше всего повезёт в любви во время транзита Венеры в Скорпионе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Воздушные знаки зодиака (Близнецы, Весы, Водолей) во время Венеры в Скорпионе. Чего ждать? Новые знакомства, романтические приключения. Возможны сложности с выражением чувств. Важно найти общий язык с партнёром и сохранять баланс между свободой и привязанностью.

Венера в Скорпионе: к чему готовиться водным знакам зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)? Глубокие чувства, интимность, духовная связь. Возможна повышенная чувствительность. Важно не позволять эмоциям управлять и научиться экологично выражать свои и понимать чувства партнёра.

Авторы Елизавета Терешкова