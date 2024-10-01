Жена защитника «Манчестер Сити» готова простить его походы налево, но не бесплатно

Супруга защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер поставила условие для прощения измены мужа — £15 млн. Этот шаг стал её ответом на долгий период разногласий в семье, который обострился после рождения второго ребёнка у футболиста и его любовницы Лорин Гудмен. О ситуации сообщает The Sun.

После того как любовница напрямую связалась с Килнер и сообщила о рождении их второго общего ребёнка с Уокером, жена футболиста решила подать на развод. Однако она готова пересмотреть это решение, если супруг согласится выплатить ей компенсацию в размере £15 млн.

Юридические консультации уже дали Килнер основания претендовать на половину состояния защитника «Манчестер Сити», которое оценивается в £27 млн. Сейчас обсуждение возможных условий продолжается.