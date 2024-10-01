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30 сентября, 21:16

Жена защитника «Манчестер Сити» готова простить его походы налево, но не бесплатно

The Sun: Жена капитана «Манчестер Сити» Кайла Уокера простит его измены за £15 млн

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера и его жена Энни Килнер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maciej Rogowski Photo / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anneievkilner

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера и его жена Энни Килнер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maciej Rogowski Photo / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anneievkilner

Супруга защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер поставила условие для прощения измены мужа — £15 млн. Этот шаг стал её ответом на долгий период разногласий в семье, который обострился после рождения второго ребёнка у футболиста и его любовницы Лорин Гудмен. О ситуации сообщает The Sun.

После того как любовница напрямую связалась с Килнер и сообщила о рождении их второго общего ребёнка с Уокером, жена футболиста решила подать на развод. Однако она готова пересмотреть это решение, если супруг согласится выплатить ей компенсацию в размере £15 млн.

Юридические консультации уже дали Килнер основания претендовать на половину состояния защитника «Манчестер Сити», которое оценивается в £27 млн. Сейчас обсуждение возможных условий продолжается.

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Кирилл Сосновских
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