Жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко подала на раздел имущества после его измен

Жена нападающего ХК «Металлург» Даниила Вовченко, обвинившая хоккеиста в многочисленных изменах, подала в суд на раздел имущества. Она намерена идти до последнего и забрать у своего звёздного экса даже их мопсов.

Мопсы Вовченко. Фото © SHOT

Как стало известно SHOT, Яна Вовченко-Александрова вступила с экс-супругом в борьбу за половину всех активов семьи. Что в списке имущества?

Во-первых, дом на 220 квадратов в Череповце, который супруги 3,5 года строили вместе (участок, на котором стоит коттедж, Даниил оформил на маму, ещё когда разводился с первой женой). Пожить в нём супруги так и не успели: Яна, с её слов, узнала о том, что муж последние четыре года спал с её подругой.

Проект дома Вовченко. Фото © SHOT

Во-вторых, девушка намерена добиться разделения транспорта: квадроцикла, гидроцикла и т.д. Квартира, в которой жили супруги, в ипотеке у хоккеиста, но бывшая жена имеет право через суд взыскать часть платежей. Так как деньги вносились, когда Даниил был в браке, средства считаются совместно нажитыми.

Сам Даниил Вовченко делить имущество не намерен, в заявлении о расторжении брака указано, что у них нет совместно нажитого имущества. Яна же теперь пытается доказать обратное и говорит, что её обеспеченный бывший забрал у неё все, даже двух любимых собак. Сама она работает косметологом. Женщина написала гневное послание экс-супругу в соцсетях, где обвинила его в связях с её лучшими подругами.