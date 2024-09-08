«Провёл брачную ночь с проституткой»: Чемпиона КХЛ Даниила Вовченко спалили на изменах

Супруга российского хоккеиста, форварда магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, обвинила мужа в неверности. Гневные видеосообщения о сексуальных похождениях спортсмена Яна Вовченко оставила в соцсетях, посоветовав фолловерам не совершать своих ошибок.

Серию роликов девушка начала с призыва не доверять людям, даже если речь идёт о муже. По словам жены чемпиона КХЛ, сильная любовь и многолетние отношения могут не остановить избранника от присвоения всего совместного имущества в виде нескольких десятков миллионов рублей себе. Вовченко намекнула, что Даниил пытается оставить её ни с чем. Но не это самое страшное.

«Мужчины будут изменять. Проводить первую брачную ночь с проституткой с вашим именем. Зажиматься по кальянным в туалетах. Переписываться с вашими клиентками. Дружить за вашей спиной с вашими лучшими подругами. <…> Употреблять, пить, игнорировать. Да много всего интересного», — сообщила Яна, намекнув на опыт супруга.