«Провёл брачную ночь с проституткой»: Чемпиона КХЛ Даниила Вовченко спалили на изменах
Супруга форварда «Металлурга» Даниила Вовченко обвинила хоккеиста в изменах
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко. Обложка © Telegram / Vovcha 29
Супруга российского хоккеиста, форварда магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, обвинила мужа в неверности. Гневные видеосообщения о сексуальных похождениях спортсмена Яна Вовченко оставила в соцсетях, посоветовав фолловерам не совершать своих ошибок.
Серию роликов девушка начала с призыва не доверять людям, даже если речь идёт о муже. По словам жены чемпиона КХЛ, сильная любовь и многолетние отношения могут не остановить избранника от присвоения всего совместного имущества в виде нескольких десятков миллионов рублей себе. Вовченко намекнула, что Даниил пытается оставить её ни с чем. Но не это самое страшное.
«Мужчины будут изменять. Проводить первую брачную ночь с проституткой с вашим именем. Зажиматься по кальянным в туалетах. Переписываться с вашими клиентками. Дружить за вашей спиной с вашими лучшими подругами. <…> Употреблять, пить, игнорировать. Да много всего интересного», — сообщила Яна, намекнув на опыт супруга.
Распознать надвигающуюся измену не так уж и сложно. Чтобы не повторить печальный опыт семьи Вовченко и вовремя избежать похода партнёра налево достаточно свериться с семью признаками, которые свидетельствуют о скорой неверности.