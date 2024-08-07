Китаянка отомстила мужу за измены, отключив его от системы жизнеобеспечения

В Китае женщина избрала жестокий способ для мести супругу, который изменял ей на протяжении десяти лет. Жительница Поднебесной отключила мужчину от системы жизнеобеспечения и даже получила одобрение от пользователей Сети. Об этом сообщает South China Morning Post.

У 38-летнего мужчины произошло кровоизлияние в мозг в доме у любовницы. Та оперативно обратилась за помощью, дальновидно пожелав остаться анонимной. Вскоре в больницу подоспела законная супруга пострадавшего. Доктор сообщил ей, что состояние здоровья супруга критическое и на данный момент он подключён к системе жизнеобеспечения, однако шансы на выживание крайне малы. Выставленная стоимость за операцию оказалась крайне высока.

Недолго поразмыслив, китаянка попросила врачей отключить его от аппарата. Она пояснила, что уже на протяжении 10 лет в курсе измен супруга. Несмотря на разлад в семье, мужчина не подавал на развод, при этом никак не поддерживал законную жену материально. Реакция родственников умершего не известна. В социальных сетях женщину оправдали, назвав случившееся "кармой".