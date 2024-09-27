Больше никакой любви: 6 звёздных пар, которые развелись в 2024 году

Брак не всегда бывает лёгким, ведь для его благополучия должны стараться оба супруга. Нередко красивая история любви заканчивается разводом. Причины, конечно же, могут быть разные: измены, недопонимания, разное видение быта и так далее. В шоу-бизнесе разводы давно стали хорошим поводом напомнить о себе. Правда, в этом году таких поводов оказалось слишком много. В сегодняшней статье Life.ru расскажет о шести звёздных парах, которые развелись в 2024 году.

Ярослав Дронов и Елена Мартынова

Певец Шаман с женой Еленой Мартыновой на светском мероприятии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / e.a.martynova

Недавно певец сообщил СМИ и поклонникам печальную новость: он разводится с супругой. У Ярослава Дронова этот брак был не первый, да и у Елены тоже. До встречи с артистом Мартынова успела построить успешную карьеру в сфере пиара, а Шаман уже начинал мелькать в телевизоре, однако до сегодняшнего уровня ему было далеко. Молодые люди встретились на светском мероприятии и понравились друг другу. В 2017 году у пары состоялась свадьба. На протяжении пяти лет брака Дронов никак не мог добиться популярности, а у Елены дела шли в гору. В конце концов девушка сделала из мужа успешный проект, который сейчас активно обсуждают. Но 2024 год внёс свои коррективы в их отношения. По словам певца, причиной развода стала нехватка времени на семью, но они расстаются на хорошей ноте.

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова развелась с мужем Янисом Тиммой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Долгое время Анна Седокова скрывала семейные проблемы и не признавалась поклонникам, что отношения с супругом трещат по швам. Певица созналась потом, что они много раз ссорились и мирились, а Янис даже собирал вещи, но всё равно возвращался. Их роман начинался красиво и очень горячо, а певица светилась от счастья рядом с новым возлюбленным, но у каждой истории есть конец — их наступил 7 сентября 2024 года. Анна не стала скрывать официальный развод и даже сменила имидж, как это полагается всем, кто переживает тяжёлый разрыв.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова разводятся после шести лет брака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shnurovs

Сергей и Ольга поженились в 2018 году. Для артиста этот брак был уже четвёртым, а разница в возрасте с новой избранницей составляла 18 лет. В серьёзность таких отношений, конечно же, никто не верил. Но после свадьбы коллеги стали замечать, что Шнуров отдаляется от них, и начали обвинять в этом Ольгу. После того как Абрамова появилась в жизни артиста, его карьера пошла на спад. Тем не менее пара была счастлива, и у неё даже родились дети. Как оказалось, любовь закончилась и пришло время развода. Инициатором стала Абрамова, но о других подробностях расставания селебрити решили умолчать.

Нюша и Игорь Сивов

Нюша и Игорь Сивов развелись на фоне постоянных слухов об изменах. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Нюша и Игорь Сивов официально развелись после семи лет брака. О проблемах стало известно ещё в 2022 году, когда певица в одном из интервью рассказала, что в их семье произошла измена, но они смогли это пережить. Как оказалось, полностью уладить конфликт не удалось. В СМИ то и дело появлялись фотографии бизнесмена с разными девушками. Потом интерес к паре подогревала сама Нюша, когда приходила на мероприятия без обручального кольца. В 2024 году они официально развелись. Сейчас бывшие супруги находятся в хороших отношениях и продолжают воспитывать двоих детей.

Алсу и Ян Абрамов

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в 2024 году. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Развод певицы Алсу и бизнесмена Абрамова стал настоящим шоком для поклонников. Всё началось с громкого скандала и слухов об измене мужчины с моделью и бывшей избранницей Тимати Анастасией Решетовой. Девушка, конечно же, отрицала эти слухи и заявляла, что у неё есть мужчина, но он намного моложе Яна и не женат. Тем не менее Алсу дала понять, что все слова модели — ложь, и даже не постеснялась высказаться публично. После этого Решетова перестала давать какие-либо комментарии насчёт произошедшего. Поклонники до сих пор не понимают, оклеветали ли Анастасию, или она действительно виновата в том, что случилось. В любом случае развод уже состоялся.

Валерия и Артём Чекалины

Новая девушка Артёма Чекалина не может общаться с его детьми из-за бывшей жены. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Проблемы у блогеров начались с крупных долгов налоговой и судебных разбирательств. В конце концов молодые люди смогли вернуться к нормальной жизни, но удивили поклонников новостью о разводе. Изначально все подумали, что причиной такого решения стал хитрый план по сокрытию имущества от следственных органов. Но вскоре в Сети появились фотографии Артёма с новой девушкой. Лерчек заявила, что ей без разницы, с кем встречается бывший супруг, но отметила, что его дамам общаться с их общими детьми нельзя. Поклонники уверены, что молодые люди ещё будут вместе и это лишь вопрос времени.