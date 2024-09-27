Старше её на 17 лет: Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов с тремя детьми

39-летняя американская певица Лана Дель Рей шокировала поклонников, выйдя замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Артистка надела белое платье невесты буквально через месяц после того, как сообщила публике о том, что у неё есть возлюбленный.

Торжество прошло в штате Луизиана, где супруг певицы работает гидом, гуляя с туристами по местным болотам в поисках крупных аллигаторов. Праздник прошёл весьма скромно, по-семейному. К алтарю Лану провёл отец Роберт Грант. После обмена клятвами молодожёны продолжили праздновать в кругу близких, сообщает Daily Mail.

Муж певицы Джереми Дюфрен — многодетный отец, воспитывающий троих детей от предыдущего брака. Отношения пары развивались стремительно, они познакомились на музыкальном фестивале. Для самой Ланы Дель Рей это первый брак, несмотря на то, что ранее она несколько раз была помолвлена.