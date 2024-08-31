Внучка Валентины Талызиной вышла замуж за партнёра по фильму

Пара познакомилась ещё в 2022 году во время съемок фильма «Я делаю шаг». По удивительному стечению обстоятельств, в первый совместный съёмочный день им пришлось отыгрывать финальные сцены, когда герои уже были влюблены друг в друга. На площадке случился и первый поцелуй Талызиной и Новосада. Тогда у актёров и возникла идея о прогулке. Вместе они проводили время в зимнем Пскове — катались с горки и веселились. Постепенно их чувства стали крепнуть.