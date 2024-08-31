Внучка Валентины Талызиной вышла замуж за партнёра по фильму
Актриса Анастасия Талызина вышла замуж за актёра Сергея Новосада
Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talyzinaanastasiia
Внучка знаменитой советской актрисы Валентины Талызиной Анастасия, знакомая зрителям по ролям в сериале «Патриот» и фильме «Воздух», вышла замуж за коллегу Сергея Новосада. Пара опубликовала фотографии торжества в социальных сетях.
Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talyzinaanastasiia
«Ну что, поехали!», — прокомментировали 25-летняя невеста и 30-летний жених романтические снимки с торжества.
Пара познакомилась ещё в 2022 году во время съемок фильма «Я делаю шаг». По удивительному стечению обстоятельств, в первый совместный съёмочный день им пришлось отыгрывать финальные сцены, когда герои уже были влюблены друг в друга. На площадке случился и первый поцелуй Талызиной и Новосада. Тогда у актёров и возникла идея о прогулке. Вместе они проводили время в зимнем Пскове — катались с горки и веселились. Постепенно их чувства стали крепнуть.
Анастасия Талызина и Сергей Новосад. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talyzinaanastasiia
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