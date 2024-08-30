Мария Погребняк вышла замуж в МФЦ за неделю до четвёртых родов

Блогерша Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов четвёртого ребенка. «Торжественная процессия» прошла в одном из отделений МФЦ, сообщает Starhit.ru.

Погребняк расписалась с бизнесменом Игорем Головинским тихо, без торжественной части в зале бракосочетаний. Для заключения союза пара обратилась в обычный многофункциональный центр (МФЦ).