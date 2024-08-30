Мария Погребняк вышла замуж в МФЦ за неделю до четвёртых родов
Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Блогерша Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов четвёртого ребенка. «Торжественная процессия» прошла в одном из отделений МФЦ, сообщает Starhit.ru.
Мария Погребняк вышла замуж в МФЦ. Видео © Starhit
Погребняк расписалась с бизнесменом Игорем Головинским тихо, без торжественной части в зале бракосочетаний. Для заключения союза пара обратилась в обычный многофункциональный центр (МФЦ).
Беременная Мария Погребняк. Фото © Telegram / mariapoga_
Напомним, что блогер и продюсер Мария Погребняк согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена Игоря Головинского через восемь месяцев после развода с футболистом Павлом Погребняком. С ним она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.