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30 августа, 14:06

Мария Погребняк вышла замуж в МФЦ за неделю до четвёртых родов

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Блогерша Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов четвёртого ребенка. «Торжественная процессия» прошла в одном из отделений МФЦ, сообщает Starhit.ru.

Мария Погребняк вышла замуж в МФЦ. Видео © Starhit

Погребняк расписалась с бизнесменом Игорем Головинским тихо, без торжественной части в зале бракосочетаний. Для заключения союза пара обратилась в обычный многофункциональный центр (МФЦ).

Беременная Мария Погребняк. Фото © Telegram / mariapoga_

Беременная Мария Погребняк. Фото © Telegram / mariapoga_

Уверенная победа: Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве
Уверенная победа: Бузова опередила Погребняк и Мамаеву в шоу-забеге в Москве

Напомним, что блогер и продюсер Мария Погребняк согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена Игоря Головинского через восемь месяцев после развода с футболистом Павлом Погребняком. С ним она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.

Николай Рюмин
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