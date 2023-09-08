Мария и Павел Погребняк официально развелись
Павел и Мария Погребняк. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga
Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк официально развелась с экс-футболистом Павлом Погребняком после девяти лет брака. Решение суда вступило в силу 7 сентября. Супруги разошлись мирно, без скандалов. Брак был расторгнут с помощью заключения мирового соглашения, пишет Mash.
Пара воспитывала троих сыновей: 16-летнего Артёма, 14-летнего Павла и 12-летнего Алексея.
Мария и Павел были вместе со школьных лет, для обоих это была первая любовь. В 2006 году пара обвенчалась, но только через три года официально расписалась. Ранее Лайф рассказывал о причинах громкого развода одной из самых крепких пар в спортивном мире.