Мария и Павел Погребняк официально развелись

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк официально развелась с экс-футболистом Павлом Погребняком после девяти лет брака. Решение суда вступило в силу 7 сентября. Супруги разошлись мирно, без скандалов. Брак был расторгнут с помощью заключения мирового соглашения, пишет Mash .

Мария и Павел были вместе со школьных лет, для обоих это была первая любовь. В 2006 году пара обвенчалась, но только через три года официально расписалась. Ранее Лайф рассказывал о причинах громкого развода одной из самых крепких пар в спортивном мире.