ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 08:05

Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом из-за измен

Starhit узнал о расставании Марии и Павла Погребняк

<p>Мария и Павел Погребняк. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета</p>

Мария и Павел Погребняк. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Блогер и модель Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом Павлом, сообщает "Стархит". По данным издания, несколько месяцев назад отношения между супругами дали трещину, пара приняла решение сделать паузу и пожить раздельно.

"После возвращения Маши со съёмок (шоу "Звёзды в Африке. — Прим. Лайфа) они много скандалили и в конце концов разъехались. Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями. Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время", — рассказали в окружении семьи.

Также источник сообщает, что пока супруги не приняли решения о разводе, но в окружении пары считают, что расставание неизбежно. При этом постоянных новых партнёров ни у Павла, ни у Марии нет, утверждает издание.

Мария Погребняк. Фото © Instagram/mariapoga (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена)

Мария Погребняк. Фото © Instagram/mariapoga (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена)

Мария и Павел познакомились ещё в школьные годы и прожили вместе больше 17 лет, официально расписались в 2006-м, а пышное торжество организовали лишь в 2014-м. В их семье трое сыновей.

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А ранее стало известно, что американская актриса Риз Уизерспун планирует развестись с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Звезда фильма "Блондинка в законе" призналась, что принять такое решение ей было очень сложно.

Александра Вишнякова
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