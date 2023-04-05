Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом из-за измен

Блогер и модель Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом Павлом, сообщает "Стархит". По данным издания, несколько месяцев назад отношения между супругами дали трещину, пара приняла решение сделать паузу и пожить раздельно.

"После возвращения Маши со съёмок (шоу "Звёзды в Африке. — Прим. Лайфа) они много скандалили и в конце концов разъехались. Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями. Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время", — рассказали в окружении семьи.

Также источник сообщает, что пока супруги не приняли решения о разводе, но в окружении пары считают, что расставание неизбежно. При этом постоянных новых партнёров ни у Павла, ни у Марии нет, утверждает издание.

Мария Погребняк. Фото © Instagram/mariapoga (социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена)

Мария и Павел познакомились ещё в школьные годы и прожили вместе больше 17 лет, официально расписались в 2006-м, а пышное торжество организовали лишь в 2014-м. В их семье трое сыновей.