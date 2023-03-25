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25 марта, 05:00

Актриса Риз Уизерспун объявила о разводе с мужем после 12 лет брака

Американская актриса Риз Уизерспун планирует развестись с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Об этом она написала в соцсетях. Звезда фильма "Блондинка в законе" призналась, что принять такое решение ей было очень сложно.

"Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперёд с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе", — заявила актриса.

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Уизерспун также добавила, что сейчас главным является счастье их общего сына.

Напомним, Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота 26 марта 2011 года. Через год совместной жизни у пары родился сын. В 1999–2008 годах актриса была замужем за актёром Райаном Филлиппом. От этого брака у актрисы двое детей.

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Twitter / ReeseW

Юлия Коновалова
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