«Что тут думать? Конечно, согласна!» Настасью Самбурскую позвали замуж

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что её позвали замуж. Об этом звезда сериала "Универ" рассказала на странице в Instagram*.

«Ну всё, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала она под постом.

Самбурская выходит замуж. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samburskaya

Возлюбленный мужчина артистки сделал ей предложение прямо на съёмочной площадке. Она опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По её словам, она догадывалась, что дело шло к свадьбе. Судя по кадрам, Самбурская счастлива, что избранник решился на такой серьёзный шаг.

Ранее Life.ru рассказывал, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Торжество прошло в Барвихе. Возлюбленные выбрали для торжественной церемонии классические наряды.