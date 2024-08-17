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17 августа, 14:43

Фигуристы Трусова и Игнатов сыграли свадьбу

Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © TikTok / Mr&amp;Mrs.Ignatov

Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © TikTok / Mr&Mrs.Ignatov

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Бракосочетание состоялось 17 августа в Барвихе.

Роспись Александры Трусовой и Макара Игнатова. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makar_ignatov

"Теперь Александра Игнатова", — подписала кадры фигуристка в социальных сетях.

Возлюбленные выбрали для торжественной церемонии классические наряды. Фигурист надел чёрный костюм с бабочкой, а его избранница сделала выбор в пользу струящегося белого платья без бретелей. Длинные огненно-рыжие волосы невеста решила оставить распущенными.

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Напомним, что предложение руки и сердца Александре Трусовой её возлюбленный Макар Игнатов сделал 17 июня. 27 июня пара подала заявление в ЗАГС. 24-летний фигурист является серебряным призёром чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России. Ему первому в РФ удалось совершить четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. 19-летняя Трусова, в свою очередь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой.

Мария Любицкая
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