Фигуристы Трусова и Игнатов сыграли свадьбу

Возлюбленные выбрали для торжественной церемонии классические наряды. Фигурист надел чёрный костюм с бабочкой, а его избранница сделала выбор в пользу струящегося белого платья без бретелей. Длинные огненно-рыжие волосы невеста решила оставить распущенными.

Напомним, что предложение руки и сердца Александре Трусовой её возлюбленный Макар Игнатов сделал 17 июня. 27 июня пара подала заявление в ЗАГС. 24-летний фигурист является серебряным призёром чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России. Ему первому в РФ удалось совершить четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. 19-летняя Трусова, в свою очередь, завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой.