"Большая сенсация": Трусова возобновила спортивную карьеру

Серебряный призёр Игр по фигурному катанию Александра Трусова возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва, сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, в Санкт-Петербурге уже состоялись контрольные прокаты и он работает со спортсменкой "каждый день".

"Трусова вернулась в спорт... Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать", — цитирует Плющенко телеканал "Матч ТВ".

Трусова покажет короткую и произвольную программы. По словам Плющенко, также "катается" Макар Игнатов — жених Трусовой.