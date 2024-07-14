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14 июля, 14:05

"Большая сенсация": Трусова возобновила спортивную карьеру

Плющенко заявил о возобновлении карьеры фигуристки Александры Трусовой

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Серебряный призёр Игр по фигурному катанию Александра Трусова возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва, сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, в Санкт-Петербурге уже состоялись контрольные прокаты и он работает со спортсменкой "каждый день".

"Трусова вернулась в спорт... Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать", — цитирует Плющенко телеканал "Матч ТВ".

Трусова покажет короткую и произвольную программы. По словам Плющенко, также "катается" Макар Игнатов — жених Трусовой.

19-летняя фигуристка Трусова порадовала поклонников горячими снимками с отдыха на море
19-летняя фигуристка Трусова порадовала поклонников горячими снимками с отдыха на море

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении создать семью. Она надеется, что когда-нибудь найдёт "своего человека". Также спортсменка высказалась о перспективах сняться в кино.

Матвей Константинов
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