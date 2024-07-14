"Большая сенсация": Трусова возобновила спортивную карьеру
Плющенко заявил о возобновлении карьеры фигуристки Александры Трусовой
Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Серебряный призёр Игр по фигурному катанию Александра Трусова возобновляет карьеру после двухлетнего перерыва, сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, в Санкт-Петербурге уже состоялись контрольные прокаты и он работает со спортсменкой "каждый день".
"Трусова вернулась в спорт... Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать", — цитирует Плющенко телеканал "Матч ТВ".
Трусова покажет короткую и произвольную программы. По словам Плющенко, также "катается" Макар Игнатов — жених Трусовой.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении создать семью. Она надеется, что когда-нибудь найдёт "своего человека". Также спортсменка высказалась о перспективах сняться в кино.