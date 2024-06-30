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30 июня, 12:03

"Надеюсь, всё сложится": Фигуристка Загитова сделала признание о личной жизни

Фигуристка Загитова рассказала о желании создать семью

Алина Загитова. Обложка © Telegram / azagitova_official

Алина Загитова. Обложка © Telegram / azagitova_official

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении создать семью. Такое признание она сделала во время общения с поклонниками на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория общества "Знание".

"Когда-нибудь, надеюсь, у меня всё сложится и я найду своего человека. Мне всего лишь 22 года", — сказала спортсменка.

Также Загитова рассказала, что не прочь сняться в кино. При этом она отметила, что роль обязательно должна быть близка ей по духу и жизненной позиции. Кроме того, фигуристка рассказала, что в самое ближайшее время анонсирует новый проект. Там она будет в роли продюсера и участника.

Загитова, напомним, приостановила карьеру в конце 2019-го, в настоящее время она выступает в различных шоу, а также занимается проектами вне спорта.

А ранее стало известно, что фигуристы Александра Трусова и Марк Игнатов сыграют свадьбу. Пара объявила о помолвке 17 июня. Дату свадьбы они пока не сообщили.

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Наталья Исакова
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