Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского шамана

Норвежская принцесса Марта Луиза и её возлюбленный шаман и американский духовный гуру Дурек Верретт поженились 31 августа. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что свадебная церемония прошла в отеле Union, который находится в деревне Гейрангер. Это четырехзвёздочный отель, предлагающий своим посетителям спа-процедуры и отдых в бассейнах. На праздник были приглашены 350 человек. Церемонию проводил приходской священник Маргит Ловис Холте.

На свадьбе были установлены необычные правила: молодожёны запретили гостям пользоваться телефонами во время церемонии. Как сообщает издание, среди приглашённых был известный режиссёр, работающий на Netflix. Вероятно, запрет на съёмку на телефоны был вызван тем, что эксклюзивные права на распространение фото- и видеоматериалов с этого важного дня достались журналу Hello! и Netflix.

Свадьба прошла в настоящем королевском стиле. На торжестве собрались все члены семьи — король Харальд V и королева Соня, принц Хокон с супругой, крон-принцессой Метте-Марит, а также их дети — принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус. Кроме того, присутствовали дочери Марты Луизы от первого брака — Лея Исадора и Эмма Талула Бен. Мероприятие также посетили представители шведского королевского дома. Наследница престола, принцесса Виктория, пришла с мужем принцем Даниэлем, братом принцем Карлом Филиппом и его супругой, принцессой Софией.