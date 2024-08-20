Болеющая раком Кейт Миддлтон появилась на публике с детьми на Wild Festival

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая болеет раком, впервые за долгое время вышла к людям вместе с детьми. Об этом пишет британская газета The Sun .

В статье указано, что принц Уильям с супругой и детьми посетили фестиваль Gone Wild Festival, который проходил в Холкхэм-холле в Норфолке. Миддлтон на мероприятии бегала со специальным бластером Nerf и играла с сыновьями Джорджем и Луи и дочерью Шарлоттой. При этом члены королевской британской семьи попросили СМИ не фотографировать их.