Болеющая раком Кейт Миддлтон появилась на публике с детьми на Wild Festival
Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Обложка © X / Canellelabelle
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая болеет раком, впервые за долгое время вышла к людям вместе с детьми. Об этом пишет британская газета The Sun.
В статье указано, что принц Уильям с супругой и детьми посетили фестиваль Gone Wild Festival, который проходил в Холкхэм-холле в Норфолке. Миддлтон на мероприятии бегала со специальным бластером Nerf и играла с сыновьями Джорджем и Луи и дочерью Шарлоттой. При этом члены королевской британской семьи попросили СМИ не фотографировать их.
Напомним, что весной 42-летняя Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологическим заболеванием. В июне принцесса Уэльская вышла на связь с хорошими новостями, отметив, что лечение продвигается успешно. Кроме того, она начала активно участвовать в общественной жизни королевства. Недавно супруга принца Уильяма посетила военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании, а затем почтила своим присутствием финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин.