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20 августа, 18:05

Болеющая раком Кейт Миддлтон появилась на публике с детьми на Wild Festival

Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Обложка © X / Canellelabelle

Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Обложка © X / Canellelabelle

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая болеет раком, впервые за долгое время вышла к людям вместе с детьми. Об этом пишет британская газета The Sun.

В статье указано, что принц Уильям с супругой и детьми посетили фестиваль Gone Wild Festival, который проходил в Холкхэм-холле в Норфолке. Миддлтон на мероприятии бегала со специальным бластером Nerf и играла с сыновьями Джорджем и Луи и дочерью Шарлоттой. При этом члены королевской британской семьи попросили СМИ не фотографировать их.

Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца
Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца

Напомним, что весной 42-летняя Кейт Миддлтон объявила, что борется с онкологическим заболеванием. В июне принцесса Уэльская вышла на связь с хорошими новостями, отметив, что лечение продвигается успешно. Кроме того, она начала активно участвовать в общественной жизни королевства. Недавно супруга принца Уильяма посетила военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании, а затем почтила своим присутствием финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин.

Дарья Нарыкова
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