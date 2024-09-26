«Не вижу вместе»: Экстрасенс рассказал Life.ru, что ждёт в любви Григория Лепса и Аврору Кибу

Уже несколько месяцев, с июня 2024 года, вокруг певца Григория Лепса не утихают слухи относительно его новой пассии — 18-летней студентки Авроры Кибы. Артист утверждает, что его намерения максимально серьёзные. Это не просто роман и попытка похайпиться, вновь ощутив волну славы, а самая настоящая любовь, которая должна закончиться свадьбой.

Но на днях стало известно, что Аврора улетела жить в Британию, где поступила в Лондонский колледж моды — London College of fashion (UAL). Укрепит ли расстояние чувства Лепса и Кибы или это станет непреодолимым препятствием, которое разрушит пару?

Григорий Лепс и Аврора Киба: какое будущее пророчат

Григорий Лепс с невестой Авророй Кибой: какая судьба ждёт. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Life.ru поинтересовался у экстрасенса, а что ждёт Григория Лепса и Аврору Кибу в будущем, что говорят звёзды по этому поводу? Потому что совместимость в любви по гороскопу у Рака и Водолея очень даже неплохая. Но что говорят всезнающие магические сущности? Перспектива оказалась совсем не радужной. Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что не видит возлюбленных вместе!

«Я не вижу союза Лепса и его невесты в дальнейшем будущем. У каждого своя жизнь, своя судьба. И, конечно, молодой девушке нужно получать образование, думать о будущем, о специальности и карьере. Вижу, что её интересует именно личное развитие и её карьера, работа. В Англии Аврору ожидают новые любовные романы, увлечения, встречи, романтика», — говорит эксперт.

Со слов экстрасенса, никаких серьёзных продолжительных отношений Григория Лепса с Авророй Кибой не ожидается. Эксперт рассказывает, что видит между ними тёплые, партнёрские отношения, а также внутреннюю договорённость, по которой каждый живёт своей жизнью и обладает свободной волей. Они строят отношения с учётом уважения и интереса друг к другу. Если такую любовь на расстоянии с другими людьми рядом можно назвать отношениями.

Любовная совместимость Григория Лепса и Авроры Кибы по гороскопу

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba, gvleps

А теперь рассмотрим союз народного артиста РФ и студентки с точки зрения астрономии и совместимости по знакам зодиака. Известно, что Григорий Лепс — Рак, так как родился 16 июля. А его невеста — Водолей, ведь у неё день рождения 5 февраля.

Сочетание мужчины-Рака и женщины-Водолея — это интересный и непростой союз, который может быть как гармоничным, так и вызывать некоторые трудности. Что может объединить Григория Лепса и Аврору?

Глубина чувств. Представитель зодиака Рак известен своей эмоциональностью, а Водолей — духовностью. Оба знака ищут глубину в отношениях, что может свести их вместе.

Представитель зодиака Рак известен своей эмоциональностью, а Водолей — духовностью. Оба знака ищут глубину в отношениях, что может свести их вместе. Творческий потенциал. За Лепсом будет творчество и фантазия, а Водолей Аврора Киба в паре станет отвечать за неординарное мышление и оригинальность. Их совместное творчество может быть очень плодотворным.

За Лепсом будет творчество и фантазия, а Водолей Аврора Киба в паре станет отвечать за неординарное мышление и оригинальность. Их совместное творчество может быть очень плодотворным. Желание стабильности. Мужчина-Рак Григорий Лепс по гороскопу может искать в партнёрше безопасность и уверенность, а Аврора со знаком зодиака Водолей может предложить ему нежность и понимание.

Какие минусы могут быть в паре Лепса и Авроры как Рака и Водолея

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba, gvleps

Несмотря на относительно хорошую совместимость по гороскопу у Рака и Водолея, в отношениях Лепса и Кибы не всё так гладко и сладко, как они пытаются показать. Помимо разницы в возрасте, что уже задаёт определённый темп их любви, отношение к жизни у Авроры Кибы и Лепса тоже отличается. Романтика романтикой, но, когда страсть потухнет, вот с какими трудностями в отношениях могут столкнуться Лепс и Киба.

Разные ценности. Мужчина-Рак более традиционен и привязан к дому, а женщина-Водолей стремится к свободе и независимости. Это может привести к конфликтам в понимании ролей в отношениях в паре Лепса и Авроры.

Стили коммуникации. Григорий Лепс, кто по знаку зодиака Рак, больше прислушивается к интуиции и эмоциям, а Водолей, как говорит гороскоп, — знак зодиака логики и рациональности. Авроре Кибе и Лепсу может быть сложно понять друг друга и выразить свои чувства на одном языке.

Потребности в пространстве. И, наконец, представителю знака зодиака Рак Лепсу важно чувствовать близость и тепло партнёра, а Авроре Кибе, кто по гороскопу Водолей, нужно личное пространство и свобода. Поэтому, если Лепс и Аврора хотят построить долгие и крепкие отношения, им придётся найти баланс между близостью и независимостью.