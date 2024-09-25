18-летняя «невеста»Лепса последовала совету из его песни и уехала жить в Лондон
Возлюбленная Лепса Аврора Киба улетела учиться в Лондон
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба, видимо, послушала совета из его песни, и уехала в Лондон. А сам певец остался в России. Об этом сообщает Kp.ru.
На самом деле ничего страшного не случилось. Всё дело в том, что Аврора поступила в Лондонский колледж моды — London College of fashion (UAL). Теперь девушка будет изучать дизайн одежды и другие модные штучки. Стоимость обучения в колледже составляет около 2 миллионов рублей в год.
Напомним, что 62-летний певец намекнул на отношения с 18-летней Авророй Кибой. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику же в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. По всей видимости, в Лепса она действительно влюбилась, однако, по данным СМИ, её мать не хочет, чтобы дочь выходила замуж за уже давно не молодого певца.