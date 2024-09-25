18-летняя «невеста»Лепса последовала совету из его песни и уехала жить в Лондон

18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба, видимо, послушала совета из его песни, и уехала в Лондон. А сам певец остался в России. Об этом сообщает Kp.ru.

На самом деле ничего страшного не случилось. Всё дело в том, что Аврора поступила в Лондонский колледж моды — London College of fashion (UAL). Теперь девушка будет изучать дизайн одежды и другие модные штучки. Стоимость обучения в колледже составляет около 2 миллионов рублей в год.