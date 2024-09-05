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5 сентября, 13:27

«Бомж-стайл»: Лепса раскритиковали за небрежный вид на фоне молодой невесты

Модель Балашов: Лепс выглядит небрежно на фоне молодой невесты

Григорий Лепс с невестой Авророй Кибой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс с невестой Авророй Кибой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Появление 62-летнего Григория Лепса с молодой невестой Авророй Кибой на красной дорожке «Новой волны» обернулось очередным скандалом. Оценив наряд музыканта, популярный блогер и модель Иван Балашов раскритиковал его за небрежный вид.

Народный артист России попытался поддержать юную возлюбленную, надев к её платью тёплого оттенка пиджак песочного цвета, белую рубашку и чёрные брюки. Не забыл певец и про свои коронные солнцезащитные очки. По словам блогера, одежда на звезде выглядела мешковато, как будто не подгонялась по фигуре.

«На фоне одетой с иголочки Авроры Лепс выглядит небрежно, в духе бомж-стайл, каким обычно славится в реальной жизни актёр Киану Ривз. Но, возможно, Григорий Викторович таким образом даёт всем понять, что его сценический стиль хулигана и рубахи-парня неизменен», — отмечает модель в беседе с порталом «Страсти».

Пиар или реальность? Психиатр раскрыл будущее Лепса с молодой возлюбленной
Пиар или реальность? Психиатр раскрыл будущее Лепса с молодой возлюбленной

Напомним, Григорий Лепс недавно угодил в скандал. Певец жёстко ответил на вопрос о свадьбе с юной избранницей. Кстати, ради 18-летней спутницы артист даже сменил имидж.

Борис Эльфанд
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