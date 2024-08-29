Пиар или реальность? Психиатр раскрыл будущее Лепса с молодой возлюбленной

Уже два месяца поклонники творчества Григория Лепса бурно обсуждают его роман с юной Авророй Кибой. Пикантности этой истории придаёт огромная разница в возрасте. Народному артисту России 62 года, а его спутнице всего 18. Реальны ли их отношения, или это всего лишь пиар, не может определиться даже профессиональный психиатр-нарколог Василий Шуров.

Однако в беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что у возлюбленной Лепса есть проблема. По мнению эксперта, юная спутница певца уже скучает рядом с ним.

«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-то семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — заявил нарколог.

А вот совместный выход Филиппа Киркорова и Марго Овсянниковой психиатр считает пиаром. По его словам, звёзды, у которых мало творческих достижений, пытаются добиться внимания с помощью эпатажа.