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29 июля, 09:53

Ночь за €2,5 тысячи: Лепс повёз свою юную нимфу на шикарный курорт

Лепс выложил фото со своей 18-летней невестой из турецкого Бодрума

Григорий Лепс со своей невестой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс со своей невестой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Певец Григорий Лепс опубликовал в соцсети фото, на котором предстал перед фанатами вместе со своей 18-летней избранницей Авророй Кибой во время отдыха в турецком городе Бодруме.

Светящийся от счастья рядом со своей 18-летней невестой Григорий Лепс указал, что они находятся в отеле Mandarin Oriental в Бодруме. Одна ночь в этой милой гостинице с панорамным видом на Эгейское море стоит около двух с половиной тысяч евро (порядка 240 тысяч рублей). Данное место в этом году стало настоящим магнитом для россиян с высоким доходом, обогнав в два раза ценники курортов в Сен-Тропе.

"Всё хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!" подписал фотографию артист.

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Разница в возрасте между Лепсом и его невестой Авророй Кибой составляет чуть более 40 лет, из-за чего девушка постоянно встречает нелицеприятные высказывания о себе в Сети. На это она реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. Деньги её не интересуют вообще, поскольку она всегда была ребёнком из очень богатой семьи. Судя по всему, в Лепса она действительно влюбилась, но её мать не хочет, чтобы дочь выходила замуж за 62-летнего певца.

Владимир Озеров
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