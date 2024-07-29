Ночь за €2,5 тысячи: Лепс повёз свою юную нимфу на шикарный курорт

Певец Григорий Лепс опубликовал в соцсети фото, на котором предстал перед фанатами вместе со своей 18-летней избранницей Авророй Кибой во время отдыха в турецком городе Бодруме.

Светящийся от счастья рядом со своей 18-летней невестой Григорий Лепс указал, что они находятся в отеле Mandarin Oriental в Бодруме. Одна ночь в этой милой гостинице с панорамным видом на Эгейское море стоит около двух с половиной тысяч евро (порядка 240 тысяч рублей). Данное место в этом году стало настоящим магнитом для россиян с высоким доходом, обогнав в два раза ценники курортов в Сен-Тропе.