Стало известно о попытках мамы юной невесты Лепса помешать свадьбе

Родители 18-летней Авроры Кибы, которую Григорий Лепс выбрал себе в невесты, выступают против данного союза из-за большой разницы в возрасте. Об этом рассказали знакомые влюблённых в беседе с kp.ru.

"У Лепса и Авроры серьёзные отношения. Он настроен решительно, хочет жениться. Но мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась", — говорят знакомые.

Отмечается, что Аврора из достаточно обеспеченной семьи и не нуждается в деньгах Лепса. Карьера певицы её тоже не интересует, так как пение для девушки — только хобби.