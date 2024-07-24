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24 июля, 12:15

Стало известно о попытках мамы юной невесты Лепса помешать свадьбе

Kp.ru: Мать юной невесты Лепса Авроры Кибы пытается отговорить её от свадьбы

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Life.ru

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Life.ru

Родители 18-летней Авроры Кибы, которую Григорий Лепс выбрал себе в невесты, выступают против данного союза из-за большой разницы в возрасте. Об этом рассказали знакомые влюблённых в беседе с kp.ru.

"У Лепса и Авроры серьёзные отношения. Он настроен решительно, хочет жениться. Но мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась", — говорят знакомые.

Отмечается, что Аврора из достаточно обеспеченной семьи и не нуждается в деньгах Лепса. Карьера певицы её тоже не интересует, так как пение для девушки — только хобби.

"Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но её очень смущает разница в возрасте", — заключили источники.

"Ведь ты же так красива в свои восемнадцать": Лепс посвятил старый хит новой юной невесте
"Ведь ты же так красива в свои восемнадцать": Лепс посвятил старый хит новой юной невесте

Напомним, что Лепс появился с новой возлюбленной на публике на музыкальной премии. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел позвать замуж. Журналисты писали, что мама девушки уже дала своё благословение дочери, а бабушка не верила в скорую свадьбу внучки с певцом. Сама Аврора заявила, что не является "новой интрижкой" Лепса. В скором времени юная возлюбленная артиста уедет учиться за границу — она поступила в Лондонский колледж моды.

Николай Рюмин
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