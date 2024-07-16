"Ведь ты же так красива в свои восемнадцать": Лепс посвятил старый хит новой юной невесте
Григорий Лепс посвятил хит 18-летней возлюбленной Авроре на концерте в Москве
Известный эстрадный певец Григорий Лепс решил посвятить свой старый хит "Я поднимаю руки" новой возлюбленной Авроре Киба. Девушка станцевала под песню, посчитав, что композиция написана действительно только для неё.
Новая возлюбленная Лепса отрывается на его концерте. Видео © Telegram / YOBAJUR
Недавно 18-летнюю невесту музыканта заметили на его концерте в первом ряду за вип-столиком. Девушка подпевала и танцевала под хит 62-летнего будущего мужа.
"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои восемнадцать! Я поднимаю руки, но ты вдруг, может статься. Ты новый шанс от скуки и незачем гнаться", — пропел Лепс своей новой избраннице.
Напомним, Лепс появился с новой возлюбленной на публике на музыкальной премии. Молодую 18-летнюю красотку по имени Аврора Киба артист успел назвать своей невестой. При этом мама девушки уже дала своё благословение дочери, а бабушка не верила в скорую свадьбу внучки с певцом. Сама Аврора заявила, что не является "новой интрижкой". В скором времени юная возлюбленная Лепса уедет учиться за границу — девушка поступила в Лондонский колледж моды.
Telegram / YOBAJUR