"Ведь ты же так красива в свои восемнадцать": Лепс посвятил старый хит новой юной невесте

Известный эстрадный певец Григорий Лепс решил посвятить свой старый хит "Я поднимаю руки" новой возлюбленной Авроре Киба. Девушка станцевала под песню, посчитав, что композиция написана действительно только для неё.

Недавно 18-летнюю невесту музыканта заметили на его концерте в первом ряду за вип-столиком. Девушка подпевала и танцевала под хит 62-летнего будущего мужа.

"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои восемнадцать! Я поднимаю руки, но ты вдруг, может статься. Ты новый шанс от скуки и незачем гнаться", — пропел Лепс своей новой избраннице.