Лепс сменил имидж ради 18-летней невесты и шокировал фанатов
Лепс вернулся из отпуска с 18-летней невестой с молодёжной стрижкой
Лепс с новой стрижкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @gvleps
Певец Григорий Лепс появился на публике с новой причёской после отдыха в Бодруме. На сцену в столичном ресторане он вышел в костюме с расстёгнутой рубашкой, однако на голове вместо привычных кудрей красовалась лысина с "шапкой" на макушке.
"Отдых подошёл к концу! Сегодня работали в "Peach", в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный приём!" — написал певец у себя на странице в соцсетях.
После публикации ролика некоторые фанаты похвалили Лепса за дерзкую смену образа, предположив, что на такие перемены артиста подтолкнула молодая невеста. Однако многие не заценили новый лук исполнителя, заявив, что попытка молодиться ему ни к чему и такое "облысение" характерно при заражении педикулёзом.
Напомним, что 62-летний Лепс замутил с 18-летней Авророй Кибой. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. Однако на критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. По всей видимости, в Лепса она действительно влюбилась, однако её мать не хочет, чтобы дочь выходила замуж за уже давно не молодого певца.