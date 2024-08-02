Лепс сменил имидж ради 18-летней невесты и шокировал фанатов

Певец Григорий Лепс появился на публике с новой причёской после отдыха в Бодруме. На сцену в столичном ресторане он вышел в костюме с расстёгнутой рубашкой, однако на голове вместо привычных кудрей красовалась лысина с "шапкой" на макушке.

"Отдых подошёл к концу! Сегодня работали в "Peach", в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный приём!" — написал певец у себя на странице в соцсетях.