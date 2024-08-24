«Скоро будут похороны»: Лепс жёстко ответил на вопрос о свадьбе с юной избранницей
Лепс жёстко ответил журналистам на вопрос о свадьбе с 18-летней Авророй Кибой
Григорий Лепс со своей невестой Авророй Кибой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Певец Григорий Лепс вновь появился на публике со своей юной избранницей Авророй Кибой. Парочка посетила «Новую волну» в Сочи, и, пользуясь случаем, журналисты решили поинтересоваться, когда влюблённые сыграют свадьбу. Ответ они получили, но довольно жёсткий.
Лепс жёстко ответил журналистам на вопрос о свадьбе с 18-летней Авророй Кибой. Видео © Telegram / Звездач
«Скоро будут похороны, скорее всего, ваши», — заявил Лепс, отвечая на вопрос о свадьбе с 18-летней избранницей.
Напомним, что 62-летний Лепс замутил с 18-летней Авророй Кибой. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. Однако на критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. По всей видимости, в Лепса она действительно влюбилась, однако её мать не хочет, чтобы дочь выходила замуж за уже давно не молодого певца.