«Скоро будут похороны»: Лепс жёстко ответил на вопрос о свадьбе с юной избранницей

Певец Григорий Лепс вновь появился на публике со своей юной избранницей Авророй Кибой. Парочка посетила «Новую волну» в Сочи, и, пользуясь случаем, журналисты решили поинтересоваться, когда влюблённые сыграют свадьбу. Ответ они получили, но довольно жёсткий.