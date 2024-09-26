Вдову сына Понаровской довели «кощунственные» слухи о его смерти из-за грибов

Внезапная смерть сына Ирины Понаровской породила немало слухов. По предварительным данным, 39-летний Энтони Родд ушёл из жизни из-за сердечного приступа. Однако есть версия, что звёздный наследник хоть и вёл здоровый образ жизни, но употреблял в пищу ядовитые грибы. Так ли это, рассказала вдова Анна Чайникова.

Супруга покойного в разговоре с aif.ru опровергла эту версию. Она прямо заявила, что эта информация — самая настоящая ложь, и пожелала никому не столкнуться с тем горем, которое переживает на данный момент её семья.