Вдову сына Понаровской довели «кощунственные» слухи о его смерти из-за грибов
Вдова сына Понаровской опровергла, что его сгубили ядовитые грибы
Энтони Родд с супругой Анной Чайниковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anya_chay
Внезапная смерть сына Ирины Понаровской породила немало слухов. По предварительным данным, 39-летний Энтони Родд ушёл из жизни из-за сердечного приступа. Однако есть версия, что звёздный наследник хоть и вёл здоровый образ жизни, но употреблял в пищу ядовитые грибы. Так ли это, рассказала вдова Анна Чайникова.
Супруга покойного в разговоре с aif.ru опровергла эту версию. Она прямо заявила, что эта информация — самая настоящая ложь, и пожелала никому не столкнуться с тем горем, которое переживает на данный момент её семья.
«Боже, да откуда вы всё это берёте? Я очень вам желаю, чтобы у вас никто никогда не умирал из близких. И никто из посторонних не лез в вашу жизнь. Это кощунство», — заявила Чайникова.
Напомним, сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда умер 20 сентября. Рано утром ему стало плохо. Жена вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прощание состоялось в закрытом формате 25 сентября в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе. На траурной церемонии присутствовала мать Родда-младшего. По словам свидетелей, она была чёрная от горя и рыдала без конца. Вдова Анна Чайникова тоже плакала. Вместе с Энтони они счастливо жили в браке и успели обзавестись двумя детьми. Малышей назвали Эрик и Шарлотта — в честь любимой бабушки Понаровской.