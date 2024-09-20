В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской 20 сентября, 07:39 Ирина Понаровская и её сын Энтони Родд с женой. Фото © ТАСС / Василий Смирнов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anya_chay

В Москве умер сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, сообщает SHOT. Предварительно, 39-летнему Энтони Родду стало плохо с сердцем.

По данным телеграм-канала, рано утром 20 сентября Энтони Родду стало плохо дома, жена вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.

Энтони по образованию был ювелиром. Женился на художнице Анне Чайниковой, у пары родились двое детей.

Авторы Александра Вишнякова