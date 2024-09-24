«Ирину нужно оставить в покое»: Никас Сафронов отреагировал на смерть сына Понаровской
Никас Сафронов призвать оставить в покое потерявшую сына Ирину Понаровкую
Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов
У Ирины Понаровской произошла большая трагедия, поэтому её нужно оставить в покое и дать пережить горе. Об этом заявил художник Никас Сафронов, отреагировавший на смерть 39-летнего сына певицы Энтони.
«Такая беда всегда приходит внезапно — и от этого ещё страшнее и тяжелее её вынести. Я знаю, как Ира безумно любила сына, всегда и во всём его поддерживала. Она не могла на него надышаться», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Покойного сына звезда Сафронов назвал красивым, харизматичным и умным парнем. Художник признался, что ему не верится в уход наследника Понаровской.
Напомним, утром 20 сентября Энтони Родду стало плохо дома в Москве, его жена вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось. У сына Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, предположительно, возникли проблемы с сердцем.