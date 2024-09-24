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24 сентября, 14:13

«Ирину нужно оставить в покое»: Никас Сафронов отреагировал на смерть сына Понаровской

Никас Сафронов призвать оставить в покое потерявшую сына Ирину Понаровкую

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов

Никас Сафронов. Обложка © ТАСС / Вадим Ахметов

У Ирины Понаровской произошла большая трагедия, поэтому её нужно оставить в покое и дать пережить горе. Об этом заявил художник Никас Сафронов, отреагировавший на смерть 39-летнего сына певицы Энтони.

«Такая беда всегда приходит внезапно — и от этого ещё страшнее и тяжелее её вынести. Я знаю, как Ира безумно любила сына, всегда и во всём его поддерживала. Она не могла на него надышаться», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Покойного сына звезда Сафронов назвал красивым, харизматичным и умным парнем. Художник признался, что ему не верится в уход наследника Понаровской.

Стали известны подробности похорон погибшего в 39 лет сына Ирины Понаровской
Стали известны подробности похорон погибшего в 39 лет сына Ирины Понаровской

Напомним, утром 20 сентября Энтони Родду стало плохо дома в Москве, его жена вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось. У сына Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, предположительно, возникли проблемы с сердцем.

Борис Эльфанд
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