«Ирину нужно оставить в покое»: Никас Сафронов отреагировал на смерть сына Понаровской

У Ирины Понаровской произошла большая трагедия, поэтому её нужно оставить в покое и дать пережить горе. Об этом заявил художник Никас Сафронов, отреагировавший на смерть 39-летнего сына певицы Энтони.

«Такая беда всегда приходит внезапно — и от этого ещё страшнее и тяжелее её вынести. Я знаю, как Ира безумно любила сына, всегда и во всём его поддерживала. Она не могла на него надышаться», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Покойного сына звезда Сафронов назвал красивым, харизматичным и умным парнем. Художник признался, что ему не верится в уход наследника Понаровской.