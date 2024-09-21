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21 сентября, 11:20

Стали известны подробности похорон погибшего в 39 лет сына Ирины Понаровской

Вдова сына Понаровской рассказала, что прощание и похороны будут закрытыми

Сына заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской Энтони Родда, который скоропостижно умер в возрасте 39 лет, похоронят в закрытом формате. Об этом сообщила вдова погибшего Анна Чайникова.

«Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей», — сказала она журналистам kp.ru.

Как уточнили знакомые погибшего в беседе с изданием, по предварительным данным, у мужчины оторвался тромб или случилась острая сердечная недостаточность. По их словам, новость о гибели молодого человека стала шоком для всех, так как у Родда не было проблем со здоровьем, он вёл правильный образ жизни.

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Напомним, накануне стало известно, что в Москве умер сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. По предварительным данным, 39-летнему Энтони Родду стало плохо с сердцем. Энтони по образованию был ювелиром. Он женился на художнице Анне Чайниковой, у пары родились двое детей.

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Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anya_chay

Александра Мышляева
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