Стали известны подробности похорон погибшего в 39 лет сына Ирины Понаровской
Вдова сына Понаровской рассказала, что прощание и похороны будут закрытыми
Сына заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской Энтони Родда, который скоропостижно умер в возрасте 39 лет, похоронят в закрытом формате. Об этом сообщила вдова погибшего Анна Чайникова.
«Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей», — сказала она журналистам kp.ru.
Как уточнили знакомые погибшего в беседе с изданием, по предварительным данным, у мужчины оторвался тромб или случилась острая сердечная недостаточность. По их словам, новость о гибели молодого человека стала шоком для всех, так как у Родда не было проблем со здоровьем, он вёл правильный образ жизни.
Напомним, накануне стало известно, что в Москве умер сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. По предварительным данным, 39-летнему Энтони Родду стало плохо с сердцем. Энтони по образованию был ювелиром. Он женился на художнице Анне Чайниковой, у пары родились двое детей.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anya_chay