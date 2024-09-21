Стали известны подробности похорон погибшего в 39 лет сына Ирины Понаровской

Сына заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской Энтони Родда, который скоропостижно умер в возрасте 39 лет, похоронят в закрытом формате. Об этом сообщила вдова погибшего Анна Чайникова.

«Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей», — сказала она журналистам kp.ru.

Как уточнили знакомые погибшего в беседе с изданием, по предварительным данным, у мужчины оторвался тромб или случилась острая сердечная недостаточность. По их словам, новость о гибели молодого человека стала шоком для всех, так как у Родда не было проблем со здоровьем, он вёл правильный образ жизни.