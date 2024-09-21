Народный артист России Владислав Верестников умер от страшной болезни

Оперный певец родился в Харькове и окончил институт радиоэлектроники. В 1977 году после обучения на вокальном отделении Харьковского института искусств Верестникова приняли в стажёрскую группу Большого театра. Через год артиста перевели в основную труппу. За всё время своей работы в Большом театре Владислав Аркадьевич исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов. Он также ездил с гастролями в США, Японию, Италию, Францию, Данию, Голландию, Германию, Грецию, Турцию и на Кипр. В 2005 году его пригласили преподавать на вокальную кафедру Московского государственного института музыки им. А. Шнитке, а в 2006 года — в Центр оперного пения Галины Вишневской.