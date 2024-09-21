Народный артист России Владислав Верестников умер от страшной болезни
Умер народный артист России и солист Большого театра Владислав Верестников
Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Обложка © Центр оперного пения Галины Вишневской
В возрасте 77 лет из жизни ушёл народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Долгое время он боролся с тяжёлой болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.
«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжёлой продолжительной болезни», — рассказала пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.
Оперный певец родился в Харькове и окончил институт радиоэлектроники. В 1977 году после обучения на вокальном отделении Харьковского института искусств Верестникова приняли в стажёрскую группу Большого театра. Через год артиста перевели в основную труппу. За всё время своей работы в Большом театре Владислав Аркадьевич исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов. Он также ездил с гастролями в США, Японию, Италию, Францию, Данию, Голландию, Германию, Грецию, Турцию и на Кипр. В 2005 году его пригласили преподавать на вокальную кафедру Московского государственного института музыки им. А. Шнитке, а в 2006 года — в Центр оперного пения Галины Вишневской.
Ранее стало известно о смерти народного артиста страны Леонида Ремнева. Он ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Артисту стало плохо во время спектакля «Васса». Ему вызвали скорую, но врачи, к сожалению, не смогли помочь Ремневу. Он много лет работал в Театре Юного Зрителя.