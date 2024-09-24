Почернела от горя: Понаровская без конца рыдала на прощании с сыном, пишут СМИ

Во вторник, 24 сентября, Ирина Понаровская простилась с единственным сыном Энтони Роддом. Отпевание 39-летнего наследника певицы прошло в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе, передаёт корреспондент URA.ru.

Звезда приехала на траурную церемонию одной из первых, однако отказалась общаться с журналистами. К полудню проститься с почившим собрались более 100 человек. Почерневшую от горя Понаровскую было не узнать — она находилась рядом с гробом и постоянно плакала.

«После отпевания Ирина Витальевна склонилась над гробом с сыном и вновь расплакалась. Певица о чём-то говорила, глядя на Энтони. Когда все простились, артистка ещё осталась в храме. На улицу она вышла только перед тем, как вынесли гроб», — сообщил корреспондент с места событий.

Вдова Анна Чайникова тоже плакала. Вместе с Энтони они счастливо жили в браки и успели обзавестись двумя детьми. Малышей назвали Эрик и Шарлотта — в честь любимой бабушки Понаровской.