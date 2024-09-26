«Если не нужна, поеду в другую страну»: Хаматова поведала о проблемах с получением ВНЖ Латвии
Чулпан Хаматова заявила, что переедет из Латвии, если ей не дадут ВНЖ
Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что столкнулась со сложностями при получении латвийского вида на жительство (ВНЖ). Она отметила, что покупка недвижимости не помогла получить никаких гарантий. По её словам, такие схемы «укоренения» там больше не работают, поэтому в любой момент можно получить пинок под зад. Однако это артистку не пугает. По её словам, если латвийские власти не хотят её принять, то в другой стране у неё точно получится закрепиться.
«После этого мне, честно говоря, было уже всё равно, останусь я в Латвии, не останусь я в Латвии. Если я не нужна Латвии, поеду в другую страну», — пожаловалась она в интервью изданию TVNet.
Она рассказала, что продлить ВНЖ можно при наличии контракта с местным работодателем. По её словам, Национальный театр Риги отказался от услуг артистки. Однако на помощь ей пришёл директор латвийского театра «Дайлес» Юрис Жигарс, который предложил работу. На данный момент Хаматовой продлили ВНЖ, но только на этот год.
Напомним, Хаматова покинула театр «Современник» и уехала из России в Латвию в феврале 2022. После начала СВО она выступала с русофобскими заявлениями. В частности, актриса называла сторонников освободительной операции непорядочными. В июне 2024 года стало известно, что Хаматову с позором уволили из театра в Латвии.