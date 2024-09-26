«Если не нужна, поеду в другую страну»: Хаматова поведала о проблемах с получением ВНЖ Латвии

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что столкнулась со сложностями при получении латвийского вида на жительство (ВНЖ). Она отметила, что покупка недвижимости не помогла получить никаких гарантий. По её словам, такие схемы «укоренения» там больше не работают, поэтому в любой момент можно получить пинок под зад. Однако это артистку не пугает. По её словам, если латвийские власти не хотят её принять, то в другой стране у неё точно получится закрепиться.

«После этого мне, честно говоря, было уже всё равно, останусь я в Латвии, не останусь я в Латвии. Если я не нужна Латвии, поеду в другую страну», — пожаловалась она в интервью изданию TVNet.