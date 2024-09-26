Алексея Панина* в России заочно приговорили к 6 годам колонии
Актер Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актёра Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд.
Артиста признали в публичном оправдании терроризма и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также запрета администрировать сайты в течение 5 лет после отбытия наказания.
Напомним, в отношении Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма после спорных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.