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26 сентября, 11:55

Алексея Панина* в России заочно приговорили к 6 годам колонии

Актер Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актер Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актёра Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Артиста признали в публичном оправдании терроризма и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также запрета администрировать сайты в течение 5 лет после отбытия наказания.

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Напомним, в отношении Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма после спорных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Александра Вишнякова
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