Алексея Панина* в России заочно приговорили к 6 годам колонии

Актёра Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Артиста признали в публичном оправдании терроризма и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также запрета администрировать сайты в течение 5 лет после отбытия наказания.