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13 августа, 08:48

Нарисованный Панин* "поддержал" Украину верхом на свинье

Двое иностранцев вывесили проукраинский плакат на Колодезной улице в Москве

Полиция разыскивает двух неизвестных, которые вывесили на востоке Москвы провокационный плакат со свиньёй и скандальным актёром-иноагентом Алексеем Паниным*. Внимание прохожих привлёк не сам артист, которого изобразили сидящим на животном, а подпись внизу плаката: она призывала Украину "идти на Москву".

Как пишет "Царьград", действия хулиганов, по-видимому, приезжих, засекли камеры видеонаблюдения. По этим кадрах правоохранители рассчитывают вычислить подозреваемых.

Почти 400 мигрантов везут на допрос после обысков в московском хостеле по делу об экстремизме
Почти 400 мигрантов везут на допрос после обысков в московском хостеле по делу об экстремизме

Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у него появились после публичных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал артиста.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Виноградов

Алексей Берковиц
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