Нарисованный Панин* "поддержал" Украину верхом на свинье

Полиция разыскивает двух неизвестных, которые вывесили на востоке Москвы провокационный плакат со свиньёй и скандальным актёром-иноагентом Алексеем Паниным*. Внимание прохожих привлёк не сам артист, которого изобразили сидящим на животном, а подпись внизу плаката: она призывала Украину "идти на Москву".