Нарисованный Панин* "поддержал" Украину верхом на свинье
Двое иностранцев вывесили проукраинский плакат на Колодезной улице в Москве
Полиция разыскивает двух неизвестных, которые вывесили на востоке Москвы провокационный плакат со свиньёй и скандальным актёром-иноагентом Алексеем Паниным*. Внимание прохожих привлёк не сам артист, которого изобразили сидящим на животном, а подпись внизу плаката: она призывала Украину "идти на Москву".
Как пишет "Царьград", действия хулиганов, по-видимому, приезжих, засекли камеры видеонаблюдения. По этим кадрах правоохранители рассчитывают вычислить подозреваемых.
Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у него появились после публичных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал артиста.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
ТАСС / Сергей Виноградов