Почти 400 мигрантов везут на допрос после обысков в московском хостеле по делу об экстремизме

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы в рамках уголовного дела об экстремизме, проверяют около 400 иностранцев. Видео опубликовано в Telegram-канале столичного главка СК России.

Обыск в хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы. Видео © СУ СКР по Москве

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Три звезды", расположенном по улице Новаторов в городе Москве", – рассказали в главке.

Следователи провели обыски при силовой поддержке Росгвардии. В хостеле установлен 441 человек, из них 391 иностранных граждан. Все они доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории Москвы, сообщает СК.