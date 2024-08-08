В Москве вскрыли крышевавшую нелегалов банду с главарём-полицейским

В Москве задержали организаторов нелегальной миграции, которые с июня 2021 года по июнь 2024 года незаконно регистрировали иностранных граждан и получали за это не маленькие суммы. Кадры публикует ГСУ СК России по Москве.

Момент задержания подозреваемых за незаконную миграцию. Видео © Telegram / "Столичный СК"

На подозреваемых уже завели уголовное дело. Его отдали на расследование Тимирязевскому межрайонному следственному отделу следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве. Следователи смогли задержать 5 фигурантов, среди которых участковый одного из отделов полиции столицы.

"Следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области, ОСБ УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержаны 5 фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", — говориться в сообщении ГСУ СК Р.

В доме задержанных уже провели обыски. Следователи изъяли всю необходимую документацию. Проверки и оперативно-розыскные мероприятия продолжают проводить.